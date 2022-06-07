台師大心測中心今晚公布今年國中教育會考「各科等級加標示與答對題數對照表」，今年國文科、社會科及自然科題目數量分別較去年少4到9題，不過考生要取得A（精熟級）或B（基礎級）成績應該答對的題數，則跟往年差不多。

台北市華興中學校長曾騰瀧推估，今年基北區考生，想上建中要34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中30.8分、松山高中30.8分。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年國文科、社會科及自然科的題目分別有42題、54題及50題，比去年少了6題、9題及4題。考生要取得A的成績，國文科必須答對36題以上、社會科必須答對48題以上、自然科必須答對43題以上。

曾芬蘭指出，今年會考題目和往年不同，但要取得A成績須答對的題數比例，跟往年差不多。國文科、社會科及自然科，今年考生要取得A成績，分別要答對85％、88％及86％以上的題目。

至於英語科包含兩部分，閱讀題有43題、聽力題有21題，分別占總分80％、聽力占20％。曾芬蘭說，英文科將閱讀及聽力成績加權計分後，若得到88.84分以上，就可得到A；數學科方面，包含選擇提及非選擇題，加權計分後，超過80.50分以上，才會得到A。

曾芬蘭說，參加5月21日、22日會考的考生，可在6月10日上午8時起上網查詢自己的成績；如果是參加6月4日、5日會考補考的人，則可在6月15日上午8時起上網查詢成績。

曾騰瀧表示，今年基北區高中職的錄取分數，想上公立高中，估須17分到36分間，公立高職約10到18分，但如果是大安高工的熱門科系，像電子、電機與資訊科，仍須要25分左右。

曾騰瀧建議基北區考生可以填30個志願，除了分數乙外，也應考量個人特質，並了解各校特色課程自己是否喜歡，綜合各項因素後，做出最好的選擇。