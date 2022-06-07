IT服務商緯創軟體（4953）7日公告5月營收，單月營收6.43億元，月減0.68％、年增34.23％。累計今年1月～5月營收31.19億元，年增33.71％，創下歷年同期新高，並超越上半年營收表現。緯軟表示，近期雖有疫情影響，但仍看好軟體資訊產業發展，對全年營收以及獲利的雙成長目標不變。

緯軟今年第一季毛利率21.5％，與前一季相比持平，營業毛利3.92億元。第一季營益率部分，則較上一季提升，達6.7％，營業利益、本期淨利及EPS分別為1.23億元、1.10億元及1.66元，均達歷年同期的新高點。

緯軟表示，今年適逢成立30週年，除了業績不斷突破新高，內部亦加速推動數位創新計劃，建構支撐萬名員工的營運平台，並關注永續發展，重視ESG的相關議題。藉由精進自身能力，優化交付流程，期許將客戶服務做深做強，交付卓越以成就客戶，在下一個30年持續前行。