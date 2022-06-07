考量新冠肺炎疫情打亂許多新人們結婚的計畫，台北文華東方酒店每年舉行的實體婚禮體驗展今年也為維護賓客健康安全而改為線上進行，將於明（8日）起至15日，與新娘物語雜誌一同舉辦為期8天的「Simply Elegant M.O. Weddings」質感婚禮線上展，新人們隨時上線就能了解多樣婚宴專案與獨家禮遇；婚宴每桌2萬5800元起，若於線上展期間簽約預訂，還可享多項專屬優惠。

酒店特別針對不同需求與規劃推出多項婚宴專案，包含「愛恆久」系列婚宴專案提供多樣化菜單選擇，從每桌2萬9800元的「奢華小確幸」婚宴專案、到每桌5萬8800元的「皇家禮讚」婚宴專案，另外還有每桌2萬5800元的「2022日日好婚日」婚宴專案，適用於今年特定日期舉行，新人可依照需求選擇適合的專案內容，享有一系列獨家尊榮禮遇。

除了在質感婚禮線上展期間簽約預訂婚期明年3月31日前之婚宴，總金額達20萬元起或低消保證8桌以上即享多樣專屬優惠禮遇，若在線上展期間簽約預定婚期12月30日前之婚宴，預訂愛恆久專案即可享低消打8折，在挑高7.3米的「大宴會廳」可容納多達68桌，低消原價180萬元，折扣優惠價為144萬元；挑高4米的「文華廳」可容納多達32桌，低消原價70萬元，折扣優惠價為 56萬元。

此外，質感婚禮線上展集結多家頂級國際品牌共同參與，提供新人一站式的服務，包括美國頂級手工訂製婚紗禮服品牌Jasmine Galleria、Mr. Yes Wedding Cinema YES先生 攝錄影團隊、PHI Photo Studio 平面婚禮紀錄、ARS MUSIC亞斯音樂藝術、Chic Weddings & Events 囍客婚禮顧問、CIAO! Flower Design 巧偶花藝設計等提供一站式婚禮服務。