大陸《新京報》報導，大陸民政部網站7日消息，大陸民政部、財政部聯合印發《關於切實保障好困難群眾基本生活通知》，受疫情影響嚴重地區，可為臨時生活困難群眾，發放臨時救助金。並部署各地全面落實中共中央、大陸國務院關於扎實穩住經濟、完善社會民生兜底保障措施有關要求，切實保障好城鄉困難群眾基本生活。

《通知》強調，各地要扎實做好低保等基本生活救助工作，為低保對象、特困人員增發一次性生活補貼，受疫情影響嚴重地區可為臨時生活困難群眾發放一次性臨時救助金。密切關注物價變動情況，及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，按時足額發放價格臨時補貼。

兩部委就有關事項通知如下：

一、扎實做好低保等基本生活救助工作：

加大低保制度落實力度，對符合低保條件的生活困難家庭，及時納入低保範圍。

二、加大未參保失業人員等困難群眾臨時救助力度：

加強對連續3個月無收入來源，生活困難且失業保險政策無法覆蓋的農民工等未參保失業人員，未納入低保範圍的，經本人申請，由務工地或經常居住地發放一次性臨時救助金，幫渡難關。

三、加強摸底排查、主動發現：

充分利用低收入人口動態監測資訊平台，加強與相關部門資訊共用、數據比對分析，強化對低收入人口的監測預警，及時干預、精準救助、綜合幫扶。

四、進一步提高救助可及性、時效性：

地要加強低保、特困人員救助供養、臨時救助等救助工作的銜接，統籌使用各項救助政策措施，做到應保盡保、應救盡救。

五、優化完善救助服務方式 ：

各地要針對困難群眾實際需要實施分類化、差異化救助，統籌運用發放實物、現金和提供服務等方式，提供精準救助幫扶。

六、強化監督管理 ：

各地要加強對社會救助工作的督促檢查，確保各項政策措施落實落地。

七、切實加強組織保障 ：

堅持以人民為中心的發展思想，聚焦困難群眾急難愁盼問題，切實兜住兜准兜好困難群眾基本生活保障底線。