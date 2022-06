坐擁千萬會員卡友、在國內會員經營市場佔有領先地位的HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司除持續擴大經營會員點數市場,在疫情新經濟的浪潮下,亟欲創造下一波的成長動能,宣布今年起將轉型並致力發展成為MarTech數據整合行銷服務產業的市場領導者,未來將打造數據、行銷、數位三大平台,強化數據與數位行銷能力,並以點數多元行銷作為和其他競爭業者的差異化優勢。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示,HAPPY GO近幾年發展出點/金/券(點數、HAPPY GO Pay、電子優惠票券)的整合全方位行銷服務,不僅提升會員的黏著度和忠誠度,360度靈活促動會員也成為協助遠東集團打造高價值顧客生態圈的重要策略。HAPPY GO持續擴大集團內外的合作商家,以綿密的服務網及適當的放大點數價值,或是電子優惠票券等紅利回饋方式,機動性的規劃促銷活動。HAPPY GO去年起也嘗試商圈經營的角度切入,消費者在商圈內的跨店點多次消費,就能獲得額外獎勵,成效頗佳。今後也將持續推動全台各大商圈計畫,用點數帶動零售、電信、金融、餐飲、影城等各領域的夥伴合作的經濟商圈發展。

「行動支付」是數位時代消費的最後一哩路,遠東集團的HAPPY GO Pay,一方面提供疫情時代卡友便捷的零接觸交易體驗,另一方面也讓行銷資訊的觸及更精準。從消費族群來看,使用HAPPY GO Pay的消費者,交易金額幾乎是使用實體卡的4倍,顯示高貢獻度的顧客數位化程度也普遍較高的趨勢,包括今年新開幕的遠百竹北店也有相同的消費樣態。目前合作的銀行高達20家,幾乎涵蓋了消費者口袋裡的信用卡發卡行,未來HAPPY GO Pay將以進一步推展至年輕、年長等各族群的消費者為下一階段目標。

梁錦琳強調,數位浪潮興起,推升了消費型態的多元化,顧客的選擇變多,維持忠誠度也越發不易。為強化客戶黏著度,HAPPY GO持續扮演鞏固集團會員經營、爭取更多高價值顧客,以點數串聯集團零售通路並創造綜效。而未來是數據為王的時代,誰能越了解消費者,就能掌握開啟未來之鑰,因此HAPPY GO將進一步轉型為數據整合行銷(Martech)服務的領導者,今年起內部將展開數據、行銷、數位三大平台的願景專案,以快速提昇數據和數位行銷的競爭力,迎向疫後新經濟的下一波成長動能。

三大平台建構中,首要關鍵即在於數據平台的建立。數據平台將融合更多的消費者數據資料,快速擴大數據的質與量, HAPPY GO長期掌握會員的第一手消費軌跡數據,從顧客的消費歷程、在App或網站上的搜尋紀錄,以及市調問卷的數據中抽絲剝繭、加以梳理,洞察消費者的喜好和需求,這些資料未來將統整在數據平台,透過即時了解消費者喜好,機動性的展開行銷規劃。

其次是佈建行銷平台,行銷平台的重點在於整合數據平台的分析資料,以客製化的方式即時提供數位化精準行銷,針對不同客群以不同管道投放不同的訊息,以提高行銷效益,例如有些顧客適合以Email溝通、有些人用SMS,有些人則是在App上可以快速回應。最後扮演關鍵不可或缺的則是HAPPY GO App這個和消費者保持互動性溝通的數位平台。以App更有效率的進行分眾溝通又能快速獲得回饋,可促進行銷的敏捷度,協助營銷夥伴導流高價值顧客或新客,提供線上線下虛實整合服務。