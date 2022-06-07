前偶像男團成員曾奕翔熱愛音樂，除了持續發單曲，前年更跟朋友合夥開設個人健身工作室從事健身教練工作，兩年多下來不僅經營有成，更多元發展開設網路健身教學，誓言要當歌壇「健人」最佳代表的他更結合自己音樂及健身事業，最近將推出個人首部NFT寫真作品「NEW SOUL」。

曾奕翔表示，2年前擔任健身教練開始就收到許多寫真拍攝邀約，但當時自己覺得害羞加上身材不夠好，因此都婉拒在先，這次會決定拍攝寫真契機，主要是因為今年決定參加健美比賽後得到的啟發，他表示：「其實參加健美比賽跟拍攝寫真的人體『美』的展現，也一樣是展現訓練成果，不如藉此機會好好紀錄當下的自己。」他更提到：「另外一個原因是，拍攝寫真的時間正好在健美比賽的前一周，也是我魔鬼訓練最操的時間，所剛好可以呈現身型最lean(結實)的時候。」

他特別在拍攝拍執行一周「脫水計畫」，讓身材線條更加明顯，「我把賽前一週該執行的脫水計劃，放在這次寫真拍攝前執行，而且剛好拍完的隔週就是比賽，所以我等於連續做兩次脫水計畫，這兩周反覆執行」，他更笑說：「拍完照、比完賽後我馬上去吃火鍋吃到飽慰勞自己。」

曾奕翔這次在NFT寫真突破自我極限拍出男人的性感健康美，他大方透露女友其實在拍攝當天充當側拍小幫手全程側錄影像，被問到女友跟家人評價如何？他笑說：「女友本來就看過身材，看到成品後她非常滿意，爸媽看完照片則說拍的很棒，還要我傳給他們放在手機裡收藏。」

曾奕翔將推出個人首部NFT寫真作品，秀出結實好身材。（NEWS SOUL提供）