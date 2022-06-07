年底縣市長選舉，藍綠白三大陣營都想搶下更多席次，資深媒體人黃創夏直言，國民黨最近看來因為提名人選問題鬧出不少爭議，但他個人認為，民進黨現在才面臨到真正的壓力，因為11月26日投票日當天，說不定下台鞠躬的黨主席不是國民黨朱立倫，而是民進黨蔡英文，蔡若下台，將對台灣政壇甚至整個民進黨權力結構，帶來一個驚天動地的巨變。

黃創夏近日在《震傳媒》網路節目表示，民進黨先前打算在年底時，猛打朱立倫競選黨主席時曾喊出「六都過半」，如果沒過半，朱就要在11月26日下台。但是，黃創夏直言，民進黨現在才面臨到真正的壓力，因為11月26日當天下台鞠躬的黨主席，說不定不是朱立倫，而是蔡英文。

黃創夏分析，朱立倫在黨內確實是很弱，因為黨內派系覺得朱立倫太過高傲、不好相處，因此跟朱一直有很多恩恩怨怨，雖然看起來現在情勢不好，但其實現在真正麻煩的是民進黨，因為朱立倫不管怎麼樣，現在藍營各縣市首長人選布局，除個別縣市外，看起來已經大勢底定了，但民進黨犯了一個最大的錯誤，就是單押衛福部長陳時中。

黃創夏續指，過去外界曾酸國民黨已經沒有人才了，但是民進黨也一樣面臨很嚴重的人才斷層問題，因為閣揆蘇貞昌長期不動，內閣成員的知名度多數並不高，表現度也很低，所以民進黨才一直喊要找領頭羊，但是卻找不到領頭羊，只有一個，就是因為防疫而起的陳時中。

但是現在疫情造成人民怨聲載道，黃創夏說，在各式的民調中，不滿意度都過半，特別是台北市民對於陳時中這兩年的防疫表現，評價真的是大幅下滑，所以陳時中已經非常麻煩了。