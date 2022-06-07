疫後復甦帶動企業資金需求，國銀2022年短短四個月新增放款破兆元！金管會銀行局副局長童政彰7日公布國銀最新放款情形，截至今年4月底止，國銀前四月累計新增放款突破1兆元，達1兆3,441億元，不只是近三年同期增幅最大，也是史上最大，1.3兆中有8,300億元、占62％用途皆為「企業周轉金」，代表企業接單購料、備料等資金需求大。也因為放款暴增，國銀存放比回升到70.29％。

銀行局統計，截至2022年4月底止，國銀放款總餘額達新臺幣35兆192億元，較上月底增加3,664億元；逾期放款金額為571億元，較上月底增加7億元；逾期放款比率為0.16％，與上月相同，較去年同期減少0.06個百分點。

童政彰進一步分析，4月較3月增加3,664億元，若從「放款對象」來看，民營企業增加1,911億元、公營企業增103億元、政府機關新增472億元，個人放款增1,178億元；若用途別來看，「購置不動產」增加1,171億元、購置動產增60億元、企業投資增101億元，他表示，值得注意得是4月「企業週轉金」月增加2,332億元，代表企業對前景審慎樂觀有購料需求，是放款增加主力。

在存款部分，4月較3月增加4,347億元。存款月增前三大銀行為：一銀增加512億元、玉山銀增加491億元、永豐銀增加411億元，三家銀行增加主力來自電子業、電子科技業轉存款、壽險業增加定存。

4月「放款部分」較3月新增前三大則是，中信銀1,486億元、一銀613億元、國泰世華銀增加335億，中信銀主要是進出口業務需求及DBU客戶有相關資金調度需求，像是標案撥款、放款需求，而一銀大部分是公營事業資金需求。

金管會也公布四月國銀獲利。銀行局統計，今年前四月國銀稅前盈餘達1171.1億元，較去年同期衰退2.4％，主要是OBU衰退較大，獲利228.9億元較去年同期衰退24％，童政彰分析，衰退原因主要是匯率波動加上俄烏戰爭導致銀行持有的相關債券評價利益縮減。獲利主要來源還是國內總分行，獲利815.8億元，較去年同期成長3.1％，主要受惠升息還有整體放款餘額增加利息收益增加。

在海外分行部分獲利119.6億元較去年同期增加23.1％，主要是去年同期提列備抵呆帳較高，基期較低，加上今年以來放款增加利息淨收益也增加，大陸地區獲利6.9億元，較去年同期衰退37.6％，主要是人民幣貶值，相關兌匯收益減少所致。