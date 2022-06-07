陽明海運（2609）股東會通過配息20元，今（7）日公告董事會決議除息交易日為6月27日，最後過戶日為6月28日，停止過戶期間為6月29日至7月3日，除息基準日為7月3日，現金股利發放日為7月29日，以今日收盤價127元計，現金殖利率約15.75％。

陽明去年合併營收為3,336.87億元，稅後淨利為1,652.69億元，EPS為48.73元，營收與獲利均創歷史新高。

5月底，陽明股東會曾有小股東建議加發現金股利5至10元，當時陽明董事長鄭貞茂表示，陽明所在航運業景氣變化很大，需要保留盈餘因應，且陽明採取平衡股利政策，希望今年、明年、後年都可以發20元股利，希望股東多給時間，不要殺雞取卵。

陽明採取平衡股利政策，配息會看兩個變數，一是航運業景氣變化大，陽明保留部分盈餘，朝向健全發展、提升企業競爭力，希望未來可以有更好獲利回報股東；再者，論殖利率，陽明股利配發20元，現金殖利率15.75％，是上市公司第一名，完全不輸人。

陽明2021年每股盈餘48.73元，通過配發現金股利20元，股息配發率41％，終結連續10年無法發放股利的情形。