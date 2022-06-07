2022年度國際風味暨品質評鑑所（International Taste & Quality Institute；簡稱ITQI）春季評鑑已於日前公布評鑑結果，長榮空廚以傳統道地甜點「桂圓松子糕」與新思創意研發「紅酒丁香蘋果酥」參賽，雙雙獲頒「風味絕佳獎章」殊榮。

素有「食品界米其林」稱號的ITQI，總部位於比利時，其所頒發的風味絕佳獎章可謂國際性指標的絕佳認證，評審團由200多位專業人士組成，為全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊。

獎章的評分著重於第一印象、視覺觀感、氣味、口味及口感質地五大面向，每一環節皆經過嚴格檢視，故獲此殊榮等同贏得世界肯定。

長榮空廚羅誌朗主廚累積四十年食匠技藝，淬鍊深究各項食材特性，2021年度即以「南棗核桃糕」獲得「風味絕佳獎章」，今年度再次展現精湛技藝，端出完美爽口甜點「桂圓松子糕」以及「紅酒丁香蘋果酥」兩項作品，並以此續奪佳績。

羅誌朗主廚表示，今年度受到新冠肺炎疫情影響，相關原物料進貨時程及品質不甚穩定，再次參與評鑑的研發過程相較以往更為艱辛，但幸賴共同打拼的隊友戮力完成，過程辛苦但結果是甜美的，如今得獎要再次感謝團隊成員的齊心投入，讓中式甜點有機會得到米其林級別的評審團青睞並嶄露頭角。

長榮空廚此次參賽的桂圓松子糕遵循古法煉製，食材以麥芽糖、龍眼、松子為主。麥芽糖採用麥芽和糯米提煉而成，並保留了天然麥香；龍眼以自然農法栽培，並選用龍眼段木柴燒烘焙進行純手工去殼取肉；另加上的極品松子，融製而成的糕體軟Q不黏牙，除了品嚐到三種食材合而為一的美味，也創造出讓人一口接一口的味蕾記憶。

純醬鳳梨酥是長榮空廚經典招牌商品，為使愛好者品嚐出不同風味，此次除了既有的最佳隊友－－奶香酥皮外，也特別推出蘋果餡口味，餡料採用富士蘋果，手切成丁，以炆火拌炒至晶瑩透亮散發酸甜香氣，再以精釀紅酒收乾催化，並微灑丁香粉，匯出多重口感層次，打造豐富飽滿的創新甜食，也征服中外頂尖主廚以及評審的味蕾。

受到疫情衝擊，長榮空廚轉向拓展市面銷售通路，積極開發自有、網購、團膳、量販店與超商通路合作案，而此次獲獎的【桂圓松子糕】與【紅酒丁香蘋果酥】未來也將於前開通路銷售，以滿足民眾送禮及品嚐的需求。

長榮空廚秉持「創新、用心、安心」的食品製備精神，以累積20多年的餐點生產及研發根基，加上對食品安全的最高標準要求，除了將佳餚製成各項商品販售，適逢佳節期間亦推出話題性十足的限定禮盒，以期讓所有大眾及好友，享用來自長榮空廚的美食饗宴，共創幸福滋味。