人力資源顧問機構ECA International最新發布的「生活費用研究」結果，香港過去一年因物價上漲及港元維持強勢，繼續蟬聯全球生活費用最高昂的城市。
《星島日報》報導，根據此調查的一籃子消費品統計顯示，香港的物價比往年同期上升3％，但比全球通膨率5.8％低。
ECA International亞洲區域總監關禮康指出，雖然全球通膨上升對香港的影響較亞洲區域内及全球其他城市低，但港元與美元掛鈎而保持強勢，使香港繼續成為全球生活費用最高的城市。
關禮廉還提到，香港對外派員工的吸引力有所降低，主因在於防範新冠疫情的措施，包括社交距離及入境限制等，加上政府未有實質對外開放的計畫，及政府換屆等因素，令企業難以制定長遠計畫，大量人才流失到生活品質相近或更好的地區，例如新加坡。
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