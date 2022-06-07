大陸國務院總理李克強6日赴大陸交通運輸部考察，他強調，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步暢通交通物流，保障市場主體運行，穩住經濟大盤。

李克強說，大陸經濟已深度融入世界，貨物貿易連續5年居世界第一，港口是對外開放的大通道，要加快提升裝卸轉運水平和通關效率，保障出口產品出得順、進口產品進得快，維護產業鏈供應鏈穩定，做好跨境「綠色通道」工作，穩外貿穩外資，支持大陸對外開放水平不斷提升。

針對大陸交通運輸部匯報，李克強說，交通運輸是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。要切實做到疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，進一步打通交通物流大動脈和微循環，加強重點行業、區域和企業貨運保障。各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，為二季度經濟合理增長提供支撐，保持大陸經濟長期向好、平穩健康發展。

他稱，交通是發展的「先行官」，要堅持適度超前，加強交通基礎設施和現代物流體系建設，優化營商環境，培育壯大物流市場主體，建設統一開放的交通貨運市場體系，降低全社會物流成本，推動交通運輸與經濟社會協調可持續（永續）發展。