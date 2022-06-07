九合一選舉年底登場，各政黨無不摩拳擦掌準備，近日鬧得沸沸揚揚的桃園市長選舉，國民黨日前提名前行政院長張善政出戰，台灣民眾黨則是派出立委賴香伶，至於民進黨人選至今未定，最近前立委鄭寶清、現任立委鄭運鵬都頻頻被點名，被外界視為可能參選的潛在人選，新竹市長林智堅則在形象上獲得最多正面評價。

「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析指出，因為桃園市長鄭文燦施政滿意度高，所以綠營正在思考如何將鄭的光環轉移到「下一位候選人」身上，根據網路輿情數據，近3個月來，林智堅和鄭運鵬在「與鄭文燦相關的話題」數據上，林智堅均勝出，甚至在聲量方面更是以52％領先鄭運鵬的48％。

數據也可看到，在網路人格形象特質分析方面，林智堅在「群眾魅力」、「領袖特質」、「親和力」3個面向拿下高分。而張善政雖在「親和力」項目獲得81％正面評價，但「群眾魅力」、「領袖特質」兩項，都呈現6成多負面評價，大於3成多正面評價。由於年底桃園市長選舉，「空氣票」相當重要，中性、年輕選票是必須積極攏絡的族群，因此「形象牌」也成為求勝的重點。

最後「TPOC台灣議題研究中心」也提及，桃竹苗本就被視為生活圈，多數桃園市民對於形象年輕、清新的林智堅，在新竹市長任內的政績並不陌生，好感度高的林智堅也更符合這場選戰的調性。而國民黨也有不可輸的壓力，勝敗恐會影響2024總統大選整體氣勢，藍綠候選人是否能提出政策牛肉、擘劃完整市政願景並爭取認同，才是重點。