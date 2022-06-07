去年遭無端不續聘的耳鼻喉科名醫蕭信昌，今發表千字公開信，直指掀起彰基風暴的就是院長陳穆寬，他說陳穆寬霸凌羞辱醫院員工，「彰基風暴」主角彰基醫院近日都低調不回應，晚間突發文反擊，強調所有調動都經正常程序評核，指蕭醫師企圖貶低他人名譽，將保留法律追訴權。

彰基晚間發出聲明表示，因院方正全力防疫，本來不予回應，但這幾天蕭、邱醫師不斷發文，嚴重影響醫院，強調彰基目前有1044位醫師，自陳穆寬教授就任院長四年半以來，僅4位主治醫師契約期滿未繼續委任，比例甚低，而蕭信昌醫師離開彰基後，目前已至非醫學中心之較小型醫院任職。

蕭信昌今發表公開信表示，當初自己默不作聲離開，讓院長更肆無忌憚的排擠醫師，導致這種惡行不斷重演，當初被迫離開是因為家裡有肉票在他手上，因此隱忍下來，如今他把肉票也處決了，他認為應該大聲把話說出來，否則將成為加害下一個彰基人的幫兇。

不過針對指控彰基公開信指出，去年12月就通知邱足滿醫師支援二林每周門診，但同月22日邱表示「家中有婆婆以及孩子需要照顧，二基離住家有38公里之遙，此調動將影響照顧家人，因此無法配合院方調動，請院方體恤」，又於同月24日以通訊軟體告知「打算領完年終獎金之後做到3月10號然後離職」。

院方也針對蕭信昌醫師指院長在其開完刀後痛罵他乙事做出回應，表示蕭醫師顛倒是非，因該病患在接受蕭醫師手術後連續治療三個多月仍未好轉，才轉而尋求院長協助，經了解情況後，才致電告知醫師此醫療行為並非醫學中心主治醫師應有的水準。

彰基強調，彰基基於愛護員工的信念，因此不對邱足滿醫師、蕭信昌醫師的控訴做回應，但因邱、蕭兩人不實指控已造成院方傷害，因此不得已提出聲明稿回應，並將保留法律追訴權。