國際美元指數5月從20年高位105回落，且外資轉匯入，激勵新台幣反彈走升，反應在台北外匯市場發展基金會統計的新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）雙雙上揚至120.86及104.65，REER更衝至13年半新高。

根據匯銀統計，5月主要非美貨幣普遍走升，包括歐元勁升2.27％、日圓大漲1.99％、韓元走高1.51％、英鎊升值1.07％、澳幣上揚0.83％、加幣漲0.81％，人民幣小升0.03％，新台幣升幅達1.45％，使得新台幣NEER及REER雙雙上揚，NEER月增0.56至120.86，REER月增0.48至104.65。

NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

新台幣NEER及REER，從2020年各在115及94的相對低位，一路走高至2021年6月分別衝破120及100大關，NEER更在今年1月衝至123.22的歷史新高。匯銀主管表示，主計總處發布的消費者物價指數（CPI）年增率，從去年8月上揚至2.34％後，至今年5月來到3.％，已連十個月超過2.0％通膨警戒線，央行總裁楊金龍也多次公開示警，輸入性通膨壓力升高，新台幣NEER續落在120之上，有助減緩通膨壓力。

匯銀主管指出，今年2月以來，受到通膨、Fed升息、美元走強、俄烏戰爭、國內疫情升溫、外資加速撤離等衝擊，新台幣反轉走貶，從27元價位，連破28元及29元，但與其他主要非美貨幣比較，仍顯現相對穩定及抗跌，NEER上下不明顯，REER更是不降反升。

觀察俄烏戰爭未解，美國升息力抗通膨，甚至願犧牲一定的經濟成長，引發衰退的擔憂。匯銀主管認為，市場普遍預料6月Fed再升2碼，國際美元續居高震盪，但只要不再暴衝，外資大逃殺可望告一個段落，新台幣將可獲得支撐，NEER及REER上下變動的幅度將有限，靜待第三季全球進入轉折關鍵的結果而定。