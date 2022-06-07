根據《路透》對28位經濟專家的調查結果指出，受到供應鏈中斷與消費低迷而重挫的經濟數據可望在5月大幅反彈，經濟專家預估的數據中值顯示，中國大陸5月份出口額將較上年同期增長8.0%，遠高於4月份 3.9% 的增幅。進口部份則因消費成長仍未完全恢復，同比增速仍與4月相仿，約在2%左右。

《路透》的調查顯示，隨著上海解封、工廠復工後，供應鏈中斷的情況也逐漸恢復，中國 5 月份的出口將以較快的速度增長，進口也會有所回升。證據顯示大陸的經濟已經開始復蘇，對全世界貿易與市場供應鏈打開了通路。然而，中國的貿易前景面臨原材料成本高企、烏克蘭戰爭的不確定性以及海外生產恢復、中國商品的需求等因素仍對經濟復蘇構成一定的風險。

據大陸官方和民營公司調查顯示，隨著大陸主要製造業中心放鬆疫情封控措施，出口訂單等多項指標有所改善，5月份大陸的工廠生產活動正逐步恢復。

《路透》表示，在對28位經濟專家調查的中間值預測，5 月份出口可能較去年同期增長8.0%，高於4月份3.9%的增幅。

報導說，主要的汽車製造商在5月份提高了產量，例如電動車製造商特斯拉在停工22天後於4月19日重新開放上海廠作業，但也一直到5月下旬才恢復到停產前的生產水平。

上海封城措施已於6月1日宣告正式結束，受封城打亂的商品物流和區域供應鏈已逐漸有好轉跡象。官方數據顯示，5月份上海港貨櫃日均吞吐量較4月增長7%。

瑞銀分析師表示，4月下旬以來，大陸因疫情對物流、生產和清關的干擾已開始緩解，而從韓國5月份強勁的貿易數據可以看到，全球的需求仍然相當強勁。

調查顯示，預計5月份進口同比增長 2%，這可能是受原材料和中間產品進口的推動，這個數字與4月份的增長相比仍算持平。貿易順差很可能從月份的511.2 億美元擴大至580億美元，確實的貿易數據預計於本周四公佈。

中國國務院最近宣布了涵蓋財政、金融、投資和產業政策等共33項經濟激勵措施，分析人士表示，如果利率不放鬆至零利率水平，今年可能將很難實現5.5%左右的官方GDP成長目標。