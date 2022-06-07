47歲男星顏正國過去以《好小子》系列電影聞名，2012年假釋出獄後洗心革面，今年3月自導自演的電影《少年吔》在台創下近3千萬票房，但他不滿意成績。5日深夜，顏正國在臉書開直播感嘆疫情衝擊各行各業，也提到最近煩心的事，突點名2位一起合作電影的男性，罵他們「不要臉天下無敵」，引起熱議。

顏正國5日深夜1點多沒睡覺，在臉書開直播訴苦，表示之前有人找他合作完成電影作品，但對方看到苗頭不對就馬上撇清一切，讓他感到不滿，直言：「做生意不可能穩賺不賠，凡事講話有信用」，並爆料有人過河拆橋，甚至用電話、訊息恐嚇，顏正國忍不住生氣地開嗆，發洩完後，他跟粉絲致歉：「我今天說話不好聽，請見諒」。

不過顏正國為了不讓場面變得更難看，表示不會指名道姓，也說自己曾嚐過人生百態，體悟到「事情來了就面對，凡事講清楚說明白。」接著，顏正國強調即便票房不夠理想，但都有摸著良心做事，從沒對不起誰，希望合夥的這2名男士適可而止，隔空向他們喊話：「合約都簽了，說我騙人，我騙你什麼？不要惡意中傷我」。

這場42分鐘的直播共吸引24萬網友觀看，許多粉絲紛紛留言打氣：「國哥，我很喜歡看你直播！其實，人沒有一生都順邃；有很多事必須學會包容！但真不好的時候，報警是好的！我們都看您長大的，真的看您成長很多；脾氣也改很多！所以這是我喜歡你直率的個性！」、「發洩一下也好！國哥支持你」、「別想太多！認真你就輸了，加油」。