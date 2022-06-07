1名網友日前分享1張學校入學通知單，上頭寫著需買齊的制服、書包等物品，其中後背書包590元、長袖毛衣550元等，共需花費8370元，該網友說通膨真的誇張「要是父母比較不會賺的，那真是累」，不過價錢一曝光，其他網友紛紛說其實很便宜，「很便宜了」、「這價格還好吧」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，照片是1間學校的入學通知書，上頭寫明開學時須備齊的物品，大多為制服，其中整排物品中，「反光後背書包」要價590元，「女運夾克」則要420元，其餘制服、運動褲為200元至300元不等價格，總共金額為8370元。

網友分享1張學校入學通知單，上頭寫明需買齊的制服、書包等物品，總共需花費8370元，無奈說通膨真的誇張「要是父母比較不會賺的，那真是累」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友分享照片並PO文說「看著帳單，只能感慨通膨真的誇張，政府面對少子化永遠只是喊口號，要是父母比較不會賺的，那真是累」，稱父母若買下全部制服裝備，對經濟來說是個沉重負擔，文章一出引發網友討論，多數網友都說其實該制服金額其實不貴。

不少網友紛紛留言「這樣就嫌貴，我只覺得你好無能」、「明明路邊攤衣服也這個價格，真的沒有比較貴，只是一次買很多樣而已」、「很便宜耶，根本佛心價」、「這樣還嫌貴？那可以不用去學校了」，不過也有網友提供建議「書包可以擇一買」、「笛子能自己買」、「夏天可以買兩套，冬天的先一套就好，買外套不用買毛衣」，甚至有網友說「很多根本只穿一次，甚至沒在穿的」。