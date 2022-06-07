「飛機杯」被媽媽發現，真的很尷尬！有人夫在網上分享經驗，他表示1年前還住在高雄的家中曾買了2個飛機杯，陪伴他度過寂寞的夜晚，1年後因為北上工作，也忘了此事，直到某日媽媽因為換床板，拍下「2個飛機杯」的照片，傳訊息給他詢問「弟弟這個可以丟嗎？」，讓他尷尬不已，直喊要封鎖媽媽的Line，一輩子都不打開。

一名人夫在「Dcard」論壇發文，他表示1年前住在高雄的老家中，買了2個男性用品「飛機杯」，希望能夜黑風高的晚上，能獲得「陪伴的感覺」，這2個飛機杯就一直放在床板的深處，1年後北漂至台北工作，也忘了這件事情，直到日前，收到媽媽傳來的Line訊息，一打開發現是媽媽拍了2個飛機杯的照片，詢問他「弟弟這個可以丟嗎？」，他見深藏已久的飛機杯被發現了，想了一下回覆「唉...先不要丟吧」，媽媽表示他的房間換了床板，也稍微抱怨他的東西也太雜了，這樣尷尬的狀況，讓他崩潰表示想要封鎖媽媽的Line，一輩子都不要打開。

人夫的媽媽因為要換家中床板，驚見他的「飛機杯」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「既然要去台北工作，怎麼老婆不帶著走？」、「那一聲唉包含了多少的怨」、「我覺得媽媽應該沒看懂」、「媽媽應該開心你用不到這東西了」、「快笑死，大型尷尬現場」、「這輩子都不回去了吧」、「我覺得你媽很平順的語氣欸」、「這故事告訴我們，離開家生活，重要物品一定要帶走」。

還有網友自稱是原PO的老婆也表示，「老婆路過，幫哭」，也表示原PO早上收到訊息，就一臉慘樣，正在安慰老公中；網友也提問原PO老婆是「第三個嗎」，她也大方回應「只要我是大老婆，他買幾個我都沒差，還會問他每一個的差別」，還爆料原PO「超明目張膽的，書桌旁滿滿一大袋都是(飛機杯)，完全沒在怕我看的」，原PO活潑老婆也向網友回應「他們是大學班對，在去年底剛結婚」。

另外也有網友分享自己的飛機杯被媽媽發現的慘況。（翻攝自Dcard）

另外也有網友分享自己的「飛機杯」被媽媽發現的對話紀錄，認為原PO的媽媽「認真溫和，看看我媽一個一刀殺進來」，網友直接被媽媽罵「你很變態、噁心、錢多」、「趕快賺多一點去交個女朋友」。