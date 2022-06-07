歐盟多次提議統一充電器規格為USB-C，但都遭蘋果（Apple）公司強烈反對。如今終於拍板定案，今（7日）歐盟達成協議，未來所有的電子產品，包含iPhone在內的手機都必須統一使用USB-C充電規格。

這項法案生效後，2024年秋季前，含手機、平板等電子裝置都必須遵守這項新規定，統一使用USB-C充電規格，而筆電則有較寬裕的時間，給予廠商在生效後的40個月內做改變。

iPhone和Android使用不同的生態系統和充電規格，前者一直以來使用Lightning充電線，後者則用USB-C，根據外媒The Verge報導，這項協議對蘋果影響最大，因為蘋果是唯一一家仍使用專用接口的公司。根據2021年數據顯示，蘋果全年銷售2.41億iPhone手機，其中歐洲佔了5600萬部。

報導指出，歐盟統一充電規格主要考量環保問題，希望藉此舉減少電子垃圾，同時亦可降低不必要的支出。歐盟估計，每年可以為消費者減少不必要的充電器花費約2.5億，以及約1.1萬噸的電子垃圾。

據報導，蘋果尚未對此回應，但蘋果曾對這項立法表達強烈反對，認為統一規格這樣嚴格的管控會扼殺創新，傷害歐洲及世界各地的消費者，且強制使用USB-C，讓用戶被迫汰換充電器，反而在短時間造成更多的電子垃圾。