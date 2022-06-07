美國5月官方就業報告開高強化市場升息預期，帶動美國公債殖利率上揚，國際美元持續走強，其中對日圓漲勢尤其凌厲，周二亞洲匯市一舉升破133日圓，續創20年新高。

美元對日圓周二最高來到133.01日圓，改寫2002年4月以來新高，大漲近0.9％。本月以來美元對日圓已強升約3％。

美元對歐元上漲0.2％，來到1.0668美元；對英鎊升值0.3％，報1.2491美元；追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數上漲0.3％，來到102.70。

日銀總裁黑田東彥周二在國會指出，如果日圓波動不要過於劇烈，弱勢日圓有利日本經濟，不過需留意日圓貶值對家庭與小型服務業的負面衝擊。

黑田重申日銀將維持超寬鬆貨幣政策，俾以支撐剛從疫情復甦的經濟，「太快收回貨幣刺激將衝擊資本支出與內需，並使達成物價目標的時程延後。」

通膨居高不下帶動美國公債殖利率上揚，美國10年公債殖利率周二亞洲盤最高升至3.06％，創4周最高。

澳洲聯邦銀行指出，日圓對美元破底主要是因為利差因素與日本高度依賴能源進口，但日圓再跌空間有限。

澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong在給客戶的研究報告中表示，「我們認為只要日本經常帳維持順差，日圓就可受惠於避險買盤的支撐，日圓不至於重演3月與4月的急貶，接下來應在126到131日圓的底部盤整。」

上周五美國就業報告數據強勁強化市場高通膨將維持更長一段時間的預期，甚至可能迫使聯準會(Fed)採取更積極的緊縮措施。

美國本周五將公布5月消費者物價指數(CPI)，結果將可能影響Fed未來的升息步調。

安達資深市場分析師莫亞(Edward Moya)指出，「周五的通膨報告可能會顯示通膨尚未放緩，不過經濟陷入衰退的機率仍然偏低。」