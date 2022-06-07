華航（2610）股東會通過配息0.83元，總計50億元，7日公告除權（息）交易日為7月6日，最後過戶日為7月7日，停止過戶日為7月8日至12日，除權（息）基準日為7月12日，現金股利發放日為8月9日。以今日股價26.8元計，現金殖利率3.1％。

華航去年營收1,388.41億元，合併營業淨利149.68億元，合併稅前淨利 111.27億元，合併稅後淨利89.57億元，歸屬母公司淨利 93.8億元，EPS為1.67元，相較前年每股盈餘0.03元，成長1.64元。

華航5月底股東會，董事長謝世謙談今年景氣，認為充滿未定數，包括俄烏戰爭、疫情延燒、燃油價格狂飆，尤其高油價衝擊航空業獲利，解封後客運勢將進入高票價時代。

隨客運起飛載客載貨，也恐影響貨機載貨與高運價，這些都是很tough的問題，華航將全力客、貨雙拚，對全年營運仍審慎樂觀。