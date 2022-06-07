澳洲肯德基在官網宣布，由於水災導致供應短缺，因此正把所有使用到萵苣的餐點，都會混雜部份高麗菜來因應直到另行通知為止。

澳洲因供應短缺，已導致超市的萵苣價格每顆飆漲至約10澳元（約212台幣）為平常價格的3倍。