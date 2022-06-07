萵苣供應短缺 澳洲肯德基暫時混雜高麗菜因應 21:152022/06/07 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲肯德基在官網宣布，由於水災導致供應短缺，因此正把所有使用到萵苣的餐點，都會混雜部份高麗菜來因應直到另行通知為止。 澳洲因供應短缺，已導致超市的萵苣價格每顆飆漲至約10澳元（約212台幣）為平常價格的3倍。 貿聯Q2獲利 可望改寫紀錄 馬來西亞禁活雞出口 新加坡海南雞飯恐大漲價 亞培密西根廠恢復生產 美嬰兒配方奶粉缺貨有解 #萵苣 #供應 #短缺 #混雜 #高麗菜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳俄羅斯竊烏克蘭穀物轉售 美國務卿：消息可信 15:302022/06/07 國際 《國際經濟》補太陽能板供應缺口 傳拜登將豁免4國關稅兩年 14:382022/06/06 財經 萵苣價格飆高 澳洲肯德基改用高麗菜挨轟 16:422022/06/07 國際 《國際產業》擔心缺晶片 日本電產強化半導體採購 15:492022/06/07 財經 聯發科高通 出貨都縮水 04:102022/06/04 產業．科技 幫助在地小農 台東關山米國學校買豆腐乳送高麗菜 17:402022/06/04 寶島 中國外交部：敦促美國 停止人為擾亂供應鏈 19:262022/06/07 財經 《半導體》德儀鬆動股王訂價權 矽力-KY遭外資喊減碼 15:092022/06/07 財經 美媒：拜登延後以沙兩國出訪計畫 14:052022/06/05 國際 馬國禁活雞出口 星國海南雞飯喊漲 04:102022/06/04 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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