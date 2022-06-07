德國4月工廠訂單月跌2.7％ 連三個月下挫 21:152022/06/07 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國4月工廠訂單意外月跌2.7％，為連續三個月下跌，市場估月增0.3％；其中出口訂單月跌4％。 3月工廠訂單從原先月跌0.8％往下修正為月跌4.2％。 專家指俄烏戰爭、中國封城增加供應鏈壓力、和能源價格飆漲等讓德國經濟飽受壓力。 美國4月工廠訂單月增0.3％ 不如市場預期 德國南部列車出軌至少4死30傷 疑技術故障所致 端午連假加季線壓力 台股反覆打底 #工廠訂單 #德國 #壓力 #三個月 #連續三個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》意外連3降 德4月工業訂單月減2.7% 15:292022/06/07 財經 回升至41.4 5月財新中國服務業PMI 仍低迷 04:102022/06/07 財經要聞 RCEP關稅壓力升溫 台傳產恐出走 04:102022/06/04 財經焦點 Fed啟動縮表 股市逆風更強勁 04:102022/06/06 全球財經 在憂鬱症中掙扎 阿滴：深淵一直在 但我走過一次了 07:122022/06/07 健康 陸5月財新服務業PMI 創2020年3月來次低 12:022022/06/06 財經 德國專利局：中國5G通訊專利超美 全球居冠 09:342022/06/04 財經 《國際經濟》斷俄氣代價 德每年要多花50億歐元 10:382022/06/06 財經 《金融》黃金跌破2關卡 支撐變壓力 08:582022/06/06 財經 想讓自己老得慢 專家8招常保健康與青春 07:462022/06/04 健康 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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