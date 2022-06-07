德國4月工廠訂單意外月跌2.7％，為連續三個月下跌，市場估月增0.3％；其中出口訂單月跌4％。

3月工廠訂單從原先月跌0.8％往下修正為月跌4.2％。

專家指俄烏戰爭、中國封城增加供應鏈壓力、和能源價格飆漲等讓德國經濟飽受壓力。

美國4月工廠訂單月增0.3％ 不如市場預期
德國南部列車出軌至少4死30傷 疑技術故障所致
端午連假加季線壓力 台股反覆打底
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