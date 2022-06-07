警方發現陳嫌在鹿寮偏僻山路轉彎處，掛上車牌並脫下犯案時所穿的帽Ｔ變裝。(民眾提供)

警方在陳嫌沙鹿住處，當場起獲1把作案用的瓦斯空氣槍。（民眾提供）

警方漏夜將陳嫌帶回擴大偵辦，調查是否另涉及他案。（民眾提供供）

台中市沙鹿區52歲的陳姓男子，7日下午持一把瓦斯空氣槍至沙鹿區星海路一家集郵社，持槍抵住蔡姓被害人肩膀，要求交付身上財物1萬多元；警方調閱監視器以車追人，陳男逃逸途中還一度變裝、掛車牌，仍不敵電子城牆「全都錄」。警方於4小時內，在陳嫌住處將他逮捕到案，讓陳男還大吃一驚說「怎麼那麼快？」警方漏夜偵訊後，全案將依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

沙鹿區星海路一家集郵社，7日下午3時許遭歹徒持槍強盜案，歹徒獨自一人持一把疑似槍枝抵住蔡姓被害人肩膀，要求被害人交出身上的財物，約60歲的蔡姓被害人心生畏懼，就交出身上所有的現金約一萬多元，整個過程約僅一分鐘。

警方獲報調閱監視器發現，歹徒身穿深藍色帽Ｔ、黑色褲子，並背一個斜側包，作案時戴有口罩及帽子，只露出雙眼；被害人表示並不認識對方，歹徒取得現金一萬多元後，走出集郵社左轉就快步離開後，並騎停在附近約50多公尺，未懸掛車牌的機車，從巷弄穿梭後往南逃離現場。

警方研判歹徒具有地緣關係，即調閱歹徒逃逸路線沿路監視器，發現陳嫌在鹿寮偏僻山路轉彎處，掛上車牌並脫下犯案時所穿的帽Ｔ變裝；警方依車牌鎖定住在沙鹿區中山路永安巷52歲的陳男涉有重嫌，警方於傍晚6時20分，4小時內將陳男逮捕到案，現場並起獲1把作案用的瓦斯空氣槍。

警方調查，陳男有毒品等前科，作案強盜的1萬多元已不知去向？陳嫌警訊中供稱錢已花光，警方正漏夜擴大偵辦，陳嫌是否另涉及他案？警方強調，全案偵訊後，將依強盜罪嫌將陳嫌移送台中地檢署偵辦。