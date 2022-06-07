世界職業網球協會（ATP）本周世界排名塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）仍是世界第1，生涯累積373周留在世界球王寶座持續堆高史上最長紀錄，不過今年法網止步8強的他，6月13日更新的世界排名要扣掉去年法網冠軍的分數，屆時他的世界排名將掉到第3，加上俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev）重返世界第1、德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）升至第2，將是職業男網從2003年11月以來，將近20年首見世界前二不是喬帥、納達爾或費德勒三巨頭任一人。

從2003年11月16日開始，職業男網世界前二一直都是至少有喬柯維奇、納達爾或費德勒其中一人的名字，不過今年6月13日這樣的局面就要出現改變，屆時今年曾短暫坐過球王寶座的麥維德夫將再回到世界第1，今年法網4強小祖維瑞夫第2創生涯新高，喬帥則是落居第3，納達爾第4，也是喬帥從2018年10月8日那周之後，第一次掉到世界前二之外。

因為今年溫布頓草地網球錦標賽禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽，因此世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）決定不給溫布頓世界排名積分，溫網結束之後7月11日更新的世界排名，喬帥若再被扣掉去年溫網冠軍的分數後，世界排名還會再往下掉，可能至少會跌到第7。

至於在今年法網拿下生涯第22座四大賽的納達爾，ATP世界排名雖只有第4，但在ATP巡迴賽年終總決賽參賽資格排名高居第1，第2到8名依序是西班牙19歲小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、挪威魯德（Casper Ruud）、小祖維瑞夫、俄羅斯魯布列夫（Andrey Rublev）、加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）及麥維德夫，喬帥則是暫居第9。

而年終賽單打僅有8個參賽名額，前7名確定可以取得資格，第8名則不一定，因為如果有選手是當季四大賽冠軍之一且排名在9到20名，那他就可以取代年終總決賽參賽資格排名第8的選手參加年終賽，若有超過一名球員符合上述條件，以年終總決賽參賽資格排名較高者優先。