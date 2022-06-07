美國司法部在星期一對極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)的負責人塔里歐(Henry “Enrique” Tarrio)，和其他4名手下都因犯下1月6日的國會大廈襲擊事件，犯有「煽動性陰謀叛亂罪」，這是美國司法單位針對極右翼極端組織的最嚴厲的刑事起訴。

CNN報導，與塔里歐一起被指控另外4人分別是是諾狄恩(Ethan Nordean)、比格斯(Joseph Biggs)和雷爾(Zachary Rehl)，他們都自稱驕傲男孩的「武裝士官」。原本這5人的起訴罪名比較不嚴重，比如妨害公務、破壞公署等，但是檢察官加重了他們的行為。

檢察官認為，該組織試圖以武力的方式，反對總統權力移交，已經明顯犯下叛亂罪行，而且他們煽惑其他人加入，使情況更為嚴重。塔里歐和他的團體對於所有的指控都表示拒不認罪。

在檢察官的新起訴書中，增加了關於驕傲男孩在1月6日發言的新細節，其中涉及恐嚇國會議員和執法人員，以威脅的口氣要他們逃離，從而阻止他們原本的公務，也就是確認新總統當選。

檢察官說，驕傲男孩還利用電台的特定頻率，號召其他人加入，因此他們應該視為叛亂首腦。聯邦調查局已將30多個被指控參與國會大廈圍攻的人，依照他們在組織中的地位來分類，斷定為驕傲男孩的首腦、成員或同夥。

拜登政府高級官員表示，將不惜一切代價，確保對國會大廈襲擊事件有準確的責任歸屬。當天大約有 800 人被控參與了騷亂，迄今為止約有 250 人認罪。