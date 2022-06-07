台中港不只有三井OUTLET可以逛街購物，還有台中港舶來品商圈也值得一遊！自從台中港三井OUTLET開幕營運以來，近幾年來吸引了來自全台各地的數百萬遊客到此逛街購物，但孰不知，40年前的台中港舶來品商圈也曾紅極一時，大批遊客爭相到此採購普洱茶、玉石等進口商品。業者表示，遊客到台中港三井OUTLET購物時，歡迎順遊台中港舶來品商圈品茗、挖寶！

台中港舶來品商圈在走過輝煌歷史後，7日在光景走廊內舉辦「光陰與光景」戶外茶席體驗活動，特別邀請商圈二代的國際大觀人文茶道書院創辦人陳玉婷擔任司茶人，與到訪的賓客分享商圈好茶，且在悠揚的音樂中，一同暢談舶來品商圈的發展史。

業者表示，1980年左右，台中港舶來品商圈因為商船停泊，進出口貿易興盛，曾是舶來品兜售的地方，在這邊可看到商家販賣少見的玉石、賞玩古物跟普洱茶餅磚等，商圈內藏著不少陳年往事，值得遊客到此挖寶。

商圈業者今日透過舉辦「光陰與光景」戶外茶席體驗活動，除了推廣商圈主力商品-普洱茶之外，更準備許多海線民眾從小吃到大的茶食，包含烏魚子、鹹蛋糕、肉桂糕等等，是一般其他地方較少有機會品嘗到的特色小點。

過去全台灣共有三處因舶來品而興盛的商圈，分別是基隆的委託行商圈、台中港的舶來品商圈和高雄的鹽埕區堀江商場；其中，台中海線這別條具時代背景的舶來品街，隨著全球貿易興起，商圈漸漸被遊客遺忘，但仍有一些充滿獨特性的店家歷久彌新，業者歡迎舊雨新知一起來台中港舶來品商圈品茗談天、挖寶。