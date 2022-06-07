中華電信針對既有客戶祭出「隱藏版」升速降價，將500Mbps上網從牌告價1,799元降為1,099元，300Mbps降到千元有找的999元之後，有線電視系統台中嘉寬頻7日宣布1Gbps上網由999元降為799元，300Mbps升級600Mbps不加價每月699元，凱擘大寬頻及台灣大寬頻祭出1Gbps提供免費上網一個月、6個月短約期「好速加掛」120Mbps 699元最受矚目。

台灣寬頻（TBC）推出12個月合約期200/500Mbps分別為699/ 899元。台數科主打60Mbps上網優惠價300元（原價600元）、120Mbps 490元，大豐電360M/500Ｍ/１.2Gbps上網費分別為500/ 600/999元。北都祭出300M/600M/1Gbps分別為949/1,049/1,149元，加送家樂福禮券2,000元，再加贈價值1,495～3,495元不等的小米家電。

由於業者降價後的價格，120/300/500bps或者有線電視500M/1Gbps的級距速率月繳費用差距都縮小至100元左右，市場人士分析，電信、有線電視業者這一波高速寬頻上網降價行動，將帶動國內新一波寬頻上網升速潮。

目前市場討論度最高的，莫過於國內寬頻上網市占龍頭中華電信，近年來非常罕見的將300/500Mbps的寬頻上網費率大動作調降。中華電信寬頻接取用戶435.4萬戶中，截至4月底300Mbps以上用戶69.3萬、占比僅16％左右，其餘都是100Mbps及以下的用戶，中華電信鎖定既有客戶提供500Mbps費用大幅降優惠，旨在刺激既有用戶加速升速至500Mbps。而以今年第一季寬頻上網ARPU達到760元，年增3.5％來看，升速有助於提升中華電信整體寬頻上網ARPU。