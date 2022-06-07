基隆市政府與台鐵局合作，共同推出城博限定版台鐵便當。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆「2022城市博覽會」即將登場，市府為迎接遊客，與台鐵局合作，共同推出城博限定版台鐵便當，每日上午10時30分起限量販售，每日供應100份。

基隆市長林右昌表示，基隆是台灣的起點，也是鐵路、國道、水準的原點，這次透過城博會與台鐵局共同推出聯名台鐵便當，希望用充滿海港風味的城博便當，迎接來自各地的遊客。

市府表示，本款便當由台灣第一位取得義大利慢食大學碩士學位，且擔任「2022城博會」B2正濱展區「大基隆。市」特色市集策展顧問的食材達人徐仲設計，使用基隆經典味「港都咖哩排骨」做為主菜，再藉由台鐵局七堵餐旅所主廚烹飪而成。

城博限定版台鐵便當，自6月10日至19日在台鐵基隆火車站台鐵便當販賣店（南站），限量販售，每日上午10時30分開賣，每日供應100個，每個售價120元。

​日治時期起，基隆為台日海運交通的門戶，日本洋食文化之一的「咖哩」輾轉傳入臺灣，並融入基隆當地飲食。徐仲表示，為向歷史致敬，以「咖哩」為主題，在台鐵排骨的醃料中加入咖哩粉，並採用基隆的在地特產「吉古拉」及「豆干包」為配菜。

此外，便當腰帶邀請到圖文作家，同時也是「大基隆。市」的策展人米力操刀，以手繪插圖和溫暖的筆觸，勾勒出「基隆嶼、漁船、港口」等意象，讓便當從食材到包材都洋溢港都風情。