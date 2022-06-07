受全球通膨與國際局勢衝突，物價飆漲衝擊許多人每天的溫飽，農委會為減少經濟弱勢族群壓力並達到國內「零飢餓」，宣布自6月13日起每日推千份60元幸福餐盒(鯖魚便當)。民眾表示，面對世界糧食戰爭，農委會的重點工作應該是提高糧食自給率，而不是賣便當。

農委會主委陳吉仲今(7)日接受公視《有話好說》節目，討論主題為「烏俄戰爭引發全球糧食議題，台灣農業部門加入響應零飢餓」。

針對下周一起每日推千份60元鯖魚便當，主持人陳信聰表示，若要達到幫助人的目的，初期1000份數量實在太少，外界會想知道這樣的資源是否能即時到需要幫助的人手上，相關的供餐服務在各縣市政府、民間團體、里長都已在做，恐有疊床架屋的效果。

收看節目的民眾表達許多看法，普遍認為全球原物料價格大漲下，糧食依賴進口的台灣應提高糧食自給率，加上這些措施民間團體已經做了很久，協助弱勢雖利益良善，但農委會應該回歸自己的專業，而不是發便當。