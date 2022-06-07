台劇女神曾莞婷不僅演藝事業表現亮眼，經營副業有成，目前手上有保養品、服飾、手搖飲、料理包4種不同種類的副業，她在前年買下信義區8500萬豪宅，經過裝修後，6日她終於公開內部裝潢，宛如樣品屋一般精緻，舒適程度不輸給五星級飯店，讓她直呼每天都很幸福。

曾莞婷6日公開新家內部裝潢，走白色系明亮風格，不僅採光充足，室內也相當寬敞，她還在沙發旁邊擺了一隻豹的模型，透露是從舊家帶過來的，名字叫「賺爆」，「每次摸摸它就覺得自己要發大財了」，因此也成為友人來作客打卡的「景點」之一。

曾莞婷新家裝潢宛如樣品屋精緻。(圖／取自曾莞婷YouTube)

曾莞婷豪宅內裝相當寬敞明亮。(圖／取自曾莞婷YouTube)

此外，曾莞婷家電也都是高科技，有全戶式自動控溫除濕機、觸控面板飲水機等，廚房也採開放式，都是客製化符合她的需求，讓她相當滿意，直呼「每天回到家就是很期待，因為整個就是飯店感，就覺得人生值得了，努力工作就是為了舒適的家。」

設計師也說設計初衷是想讓她「有『家』的歸屬感」，曾莞婷立刻笑說：「滿滿的幸福，就差一個男主人」。不過這只是豪宅的一部分，而她下集還會開箱自己的閨房，讓粉絲都相當期待。

曾莞婷名下擁有4處房產，加起來市值上億元，而她除了演員身分外，副業也經營得有聲有色，從保養品、服飾電商到手搖飲料店，對於投資理財相當有頭腦，堪稱是演藝圈小富婆。