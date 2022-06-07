國光幫男星孫鵬與女星狄鶯所生的22歲兒子孫安佐，2018年在美國留學時曾涉嫌非法製造手槍未遂，服刑238日後遣返台灣。返台後的孫安佐相對低調，但不變的是他持續做重訓健身；近日更發限動PO出他鍛鍊二頭肌的影片，表情猙獰相當有戲，還曝光了他健身完所喝的「獨家能量飲」配方。

孫安佐近日在IG日以「Light weight baby」為題發布限動影片，畫面中他戴著眼鏡坐在重訓椅上，兩隻手臂彎舉啞鈴鍛鍊二頭肌，顯然所舉的重量有一定程度負擔，使他奮起肌肉時的表情猙獰，看來相當賣力也十分吃力 ，期間他捲起衣服，大秀超厚胸肌及傲人腹肌，展現健身成績。

孫安佐兩隻手臂彎舉啞鈴鍛鍊二頭肌，奮起肌肉時表情賣力 。（圖／取自孫安佐IG限時動態）

對比孫安佐5年多前前裸上身的自拍照，當時雖也有六塊肌，但青少年身材還是稍顯纖細瘦弱，與現在22歲蛻變「肌肉男」的體格相距甚遠。而孫安佐健身完後，也立刻打「地瓜乳清」喝，希望可以再多長肌肉變更壯，順帶曝光了他的「獨家能量飲」配方。而無巧不巧，前(5日)媽媽狄鶯也曾透露晚餐菜色，只有奇異果1顆、不加醬料的生菜、一碗雞湯和白飯及無糖優格，超自律又清爽的搭配，讓粉絲們讚嘆不愧是女神。

孫安佐健身完立刻打「地瓜乳清」喝，希望可以再多長肌肉 。（圖／取自孫安佐IG限時動態）

孫安佐在美國服刑完返台，士林地檢署曾依非法製造手槍未遂等罪將他起訴，但士林地院日前認定他在網路上購買零件組裝槍械是「未遂行為」，美國法律沒有處罰規定，台灣法院也無審判權，判決公訴不受理。狄鶯過去曾曬出與兒子孫安佐秀肌肉的合照，寫下：「父母的格局影響孩子的結局」，當時卻被網路酸民照樣造句做文章，對孫安佐過去的行為開酸，狄鶯立即霸氣護兒說：「說我可以，污衊我兒子不行」。