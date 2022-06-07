恐怖駕駛左轉直衝斑馬線路人 他慘趴擋風玻璃遭拖行噴飛

網路上流傳一段抖音影片，1名駕駛開車左轉時未注意前方有名男子在斑馬線上行走，直接朝男子迎面撞上，男子遭撞後全身趴在擋風玻璃被拖行一小段距離，最後噴飛出去，最後整個人跌坐路中驚魂未甫，影片讓網友怒批「看到仇人還是小王嗎⋯⋯這樣撞上去」、「A柱可能比擋風玻璃還寬」。

臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享1段影片，影片是1輛轎車的行車紀錄器畫面，該轎車在某十字路口準備左轉，當時前方有名男子正走在斑馬線上、欲穿越馬路，沒想到轎車駕駛疑似未注意路況，竟直接朝男子衝撞，男子當場目擊轎車朝他衝來，他遭撞後還往後拖行一小段距離並摔飛出去。

1名駕駛開車左轉時未注意前方有名男子在斑馬線上行走，直接朝男子迎面撞上，男子遭撞後全身趴在擋風玻璃被拖行一小段距離，最後噴飛出去。（翻攝自臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

影片中男子在斑馬線上過馬路，卻遭車輛迎面撞上，他幾乎全身趴在轎車擋風玻璃上遭拖行一段距離後，轎車緊急剎車後，男子才直接飛出去，所幸男子摔在地上後仍有意識，並直接坐在路中間，疑似受傷相當不舒服，最後男駕駛才趕緊下車查看男子，驚悚影片引發討論。

網友紛紛留言「看到仇人還是小王嗎⋯⋯這樣撞上去」、「A柱可能比擋風玻璃還寬」、「眼睛瞎就算了，轉彎的角度也不對，應該可以領手冊了」、「行人很棒，坐等賠好賠滿」、「行人都走過半了還對準了撞過去」、「出事了吧！玻璃前雜物一堆影響視線，反光物一堆我就不相信你眼鏡能有多專注前方」、「有時候轉的急..就真的容易這樣」。