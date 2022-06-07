中華民國籃球協會今天（7日）邀請SBL 4支球隊台銀、台啤、裕隆及璞園開會，4隊均簽署第20屆參賽同意書，第20屆新球季預計12月開打，新人選秀會選定7月18日舉行，另為了培植本土戰力，洋將人數改為每隊登錄1人身高限制205公分、華裔球員人數每隊縮減為1位。

九太科技籃球隊今年5月30日宣布解散，使得SBL超級籃球聯賽參賽隊數剩史上新低的4隊，不過各球隊和籃協達成永續經營的共識，4隊在會議中展現不缺席SBL的決心，簽署第20屆參賽同意書，會議中也達成多項決議，包括上季雙洋將再度取消，改為每隊登錄1名洋將且身高限制205公分、華裔球員人數每隊縮減為1位，給予本土球員更多表現舞台，讓SBL為培育國內優秀好手的搖籃。

第20屆SBL賽制上也做出變革，預計12月開打，每周安排2天賽事，以走入校園開發新球迷、強化與各縣市政府合作為規劃方向，目標將SBL精彩比賽推廣至國內更多縣市，例行賽10循環將改為5個階段賽事，每2個循環為一階段，各階段設置獎金鼓勵球隊每場比賽全力以赴，例行賽戰績第1名球隊可直接晉級冠軍戰，例行賽第2、3名先進行季後挑戰賽，勝隊再與例行賽第1名爭冠。

預定7月18日登場的第20屆SBL新人選秀會將於近期內開放球員報名，凡年滿19歲、具備HBL高中籃球甲級聯賽經歷，或曾參加UBA大專籃球聯賽、今年8月31日前年滿21歲者均可報名，本屆選秀順位根據第19屆例行賽名次，第1順位桃園璞園、第2順位裕隆納智捷、第3順位台灣啤酒、第4順位台灣銀行。