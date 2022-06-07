二隻出生約10天的朱鸝鶵鳥，待在鳥巢裡嗷嗷待哺的超萌樣，等待鳥媽媽返巢餵食，展現溫馨親子畫面。（沈姓鳥友提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因朱鸝是台灣特有亞種，成鳥身上黑色與紅色交錯的羽毛，看起來高貴醒目。（沈姓鳥友提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉龍泉瀑布生態公園，是許多鳥類喜愛棲息的地方，今（7日）傳出2隻朱鸝寶寶疑似被人偷走，獨留空巢，眾多鳥友心痛不已；縣府農業處接獲消息後，夥同三星鄉公所前往勘查，未發現明顯人為竊取的痕跡，不排除遭飛禽類、蛇類等掠捕，已請保七總隊協助調查釐清中。

龍泉瀑布生態公園的登山步道綿延三星鄉茶山之上，沿路風景怡人、空氣清新，且有多元的生態資源，常有各種鳥類棲息於此，屬於熱門賞鳥點。

1名沈姓鳥友昨日在龍泉步道，拍到二隻出生約10天的朱鸝鶵鳥，待在鳥巢裡嗷嗷待哺的超萌樣，等待鳥媽媽返巢餵食，展現溫馨親子畫面，沈姓鳥友PO臉書後，網友留言直呼「太可愛了」、「好溫馨」。

因朱鸝是台灣特有亞種，成鳥身上黑色與紅色交錯的羽毛，看起來高貴醒目。吸引另名鳥友於今日上午前往，昨日雛鳥棲息地拍攝，怎料鳥巢內2隻鳥寶寶已不知去向，因雛鳥羽毛還未長齊，不可能自行飛離鳥巢，鳥友們懷疑是否遭人偷走。

附近在地居民表示，龍泉瀑布生態公園常有飛禽類的老鷹、藍鵲及樹鵲或蛇類出沒，不排除失蹤的朱鸝鳥寶寶是遭飛禽猛獸掠食。縣府農業處因朱鸝屬保育類動物，為求慎重已有通保七總隊協助調查；而三星鄉長李志鏞說，待查明真相後，鄉公所會做適當處置、防患未然。