位於台南永康的陸軍砲兵飛彈學校，今天清晨傳出一名學生受訓員墜樓，當場已無呼吸心跳，經緊急送往永康奇美醫院搶救，直到中午仍傷重不治，墜樓原因正由軍方調查中。

據了解，墜樓事件發生在清晨5點多，屬學員大隊第三中隊的1名學生受訓員，不知何故突然從5樓墜落地面。目擊人員發現後立即通報校方，經派救護車將對方送醫搶救，但仍傷重不治。

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