國際原物料價格持續上揚，嚴重衝擊農業生產，農民紛紛大喊吃不消。至於會漲到什麼時候，農委會主委陳吉仲今(7)日於公視《有話好說》節目受訪指出，至少在年底前看不到下降的走勢，但會盡全力穩定飼料成本。

根據統計，原物料到岸價格部分，黃豆2020年1月每公斤11.5元，今年4月來到19.9元；小麥2020年1月每公斤8.8元，今年4月來到11.9元；玉米2020年1月每公斤6元，今年4月來到10.9元。「黃小玉」分別漲了7成、8成和3成5。

受全球新冠疫情塞港和受俄烏戰爭影響，物價仍持續上揚，各界擔憂會有下一波漲幅，陳吉仲指出，至少年底前看不出會下降，因為穀物、肥料都在一直漲，蔬菜、水果等生產成本也會持續拉高。

陳吉仲表示，目前蔬菜供應量可達168萬公噸，後面依序為水果192萬公噸、稻米81萬公噸、豬肉53萬公噸、雞肉44.8萬公噸、水產品33萬公噸，加上雞蛋2450萬箱，國人所需的重要農產品到年底都可供應無虞。

「確保糧食安全絕對不是嘴巴講講」，陳吉仲說，農委會對9月和10月要採購的玉米、運輸成本、到案價格和船期都已掌握，接下來有2項重點工作，首先要用最大力道把飼料成本穩定住，方式有減免黃小玉營業稅到9月等；再來是消費者不愛吃舊米，因此以庫存舊米當作飼料米減輕畜禽產業的壓力。