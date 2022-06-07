美媒《華盛頓郵報》引述西方官員消息稱，中國正在柬埔寨秘密建造專供中共海軍使用的設施，此一消息不僅遭兩國否認，而且雙方都採取非常措施隱瞞該行動。

報導說，不願具名的西方官員表示，供給中共軍方使用設施位於暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲朗海軍基地（Ream Naval Base）北部，預定在本周舉行動土典禮。如果消息屬實，這將是中國在印太地區第一個具有戰略意義的軍事設施，它將加強中國在地區上的影響力。

《華盛頓郵報》指出，雲朗海軍基地擴建計劃是在2020年確定，雙方協議中共解放軍在基地北部有專用權，但他們要求必須保持隱密。這將是中國繼非洲吉布地之後，在海外建設的第2座類似軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第1座。

西方官員及分析師說，在南海西邊擁有一處能容納大型海軍船艦的設施，對中國擴張區域影響力的野心來說非常重要，也將加強中國在東南亞重要海上航道周圍的存在感。

中國一名官員向媒體坦承，中共會使用雲朗基地的一部分，但否認這是專供軍方使用的設施，在當地作業的還包括大陸的科學家。中國外交部到目前尚未就此消息做出回應。

這名中國官員稱，雲朗基地中國部分會包括北斗導航衛星系統的地面站技術。北斗導航衛星系統是中國版全球定位系統（GPS），具有包括導彈制導在內的軍事用途。雖然尚不了解中方會如何利用這些系統，不過美國防情報局曾於3月公布報告稱，共軍將利用北斗的高精度定位和導航功能來促進部隊調動和精確制導炸彈投送。

另一名官員則形容道，柬埔寨雲朗基地是中國迄今最雄心勃勃的努力之一，稱中國的全球基地建設不僅涉及力量投射，還與全球追蹤和太空資產有關。

柬埔寨駐美國大使館則發表聲明指控這項報導「毫無根據」，柬埔寨堅定遵守國家憲法，憲法不允許國土上有外國軍事基地或部署，「基地翻新工程只是為了加強柬埔寨海軍保護海洋權益完整和打擊包括非法捕魚在內海上犯罪的能力」。