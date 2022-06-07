國內疫情延燒，雖然有許多確診者已經康復，卻有後遺症等問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，根據史丹佛大學發表的研究可知，有4%確診者在染疫7個月後，仍能在糞便中檢測出新冠病毒，因此推測，新冠病毒可能感染腸道黏膜，誘發慢性發炎導致「長新冠（Long COVID）」。

錢政弘5日在個人臉書粉專發文指出，最近常有確診康復的病患回門診，並透露有疲勞、容易喘等後遺症，不過少數患者也有腸胃道不適問題。他表示，感染新冠病毒的途徑，除了飛沫或空氣，也可能透過「吃」的方式傳染，「如果病毒是直接吃進肚子裡，腸胃道症狀也許就會是染疫後的前驅症狀。」

錢政弘引述史丹佛大學近期發表的研究，研究人員定期紀錄113位，平均年齡36歲輕症及中症患者的後續症狀，和糞便能否檢測出新冠病毒，結果發現，半數患者染疫一周後可在糞便中檢測到病毒，4個月後剩12.7％患者，7個月後還有3.8％患者。

此外，糞便中有新冠病毒的患者容易有噁心、嘔吐和腹痛等症狀，伴隨著流鼻水、頭痛和肌肉痛，不過糞便中是否有病毒與腹瀉無關；即便患者的呼吸道已沒有病毒，但糞便中仍可檢測到，研究人員推測，病毒很可能繼續存在於腸胃道中。

錢政弘表示，該研究突顯，部分確診者體內的新冠病毒，存在腸胃道的時間遠高於呼吸道，且有4%患者的病毒存在腸胃道中超過7個月，而病毒的存在不僅會引起腸胃道症狀，也可能導致其他非腸胃道的症狀發生。

因此可推測，新冠病毒可能感染腸道黏膜，誘發慢性發炎，進而造成長新冠的症狀。錢政弘提醒，染疫初期要顧好呼吸道，康復後要照顧好腸胃道，不要讓病毒躲在腸道中。