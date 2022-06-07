2米07姑娘想成為最好的自己！韓旭WNBA追夢之旅。圖為東京奧運會上韓旭（右）運球突破。（Osports全體育圖片社）

中新網7日報導，身高2米07、腳步移動靈活、籃球智商出色，自進入公眾視野，總是露出笑容，成熟不失可愛，今年不到23歲的河北女孩韓旭，便被認為是中國女籃未來的領袖。美國國家女子籃球聯盟（WNBA），是女籃最高水準聯賽。2019年WNBA選秀，韓旭在第14順位被紐約自由人隊選中。今年4月，她再度奔赴海外，在闊別WNBA兩年後，效力紐約自由人隊。相較3年前，韓旭更加成熟。

2018年世界盃女籃，中國隊88：100負於美國隊，這是中國女籃自1983年與美國隊交手以來，最小輸球分差。是時韓旭18歲砍下20分5籃板，驚豔世界。

國際籃聯曾將韓旭與姚明對比，2人年輕時都被看作國家隊希望。

據報導，被問到第二次登陸WNBA，韓旭說，2019年第一次來WNBA獲得的鍛煉機會很少。當時自己要求比較高，沒達到心理預期時，感到很失落。再次回來後，教練給了更多上場時間，也做出一些成績，增加自信心。希望未來可提高對抗性、防守能力和籃板球方面能力。

韓旭透露，再次回來非常激動開心，變得更加果斷，學習戰術的速度也比以前更快。球場上，和隊友溝通沒有障礙。她們說，對於母語是中文的女孩來說，她的英語已經非常好了。她們可以聽懂她的意思，尤其在球場上。但還需要學習，大膽表達，哪怕是用肢體語言。

韓旭比較與中國職業女子籃球（WCBA）不同，WNBA訓練時間會縮短，但強度更高。大家都充滿激情，非常活躍。因為賽季正在進行，不會過多練習個人技術，主要是練全隊技戰術，從而快速提升團隊默契度。

韓旭談到父母曾是專業籃球選手，從小就受到薰陶，個子也比同齡人高一點，自然而然地接觸籃球。最初，他們也不會想到她今天能站在WNBA舞台上。上小學時，其他同學課外班可能是奧數或英語，她的就是籃球。

之後，父母選擇把她送到清華附中上學，邊上學邊打球。畢業後，她接觸了職業籃球，最終成為職業球員。

韓旭說，外界認為她天賦出眾，她會有壓力。她很感謝大家給予這種評價，寄予很多希望。她要珍惜WNBA學習機會，不辜負國人期待。

韓旭表示，首次入選中國國家隊時，幾乎是年齡最小的球員。確實經歷過一段困難時光。包括現在也有挫折伴隨著她。但能做的就是不斷告訴自己：人生必須要經歷挫折，它們會化作成長軌跡，幫助成長，讓心態變得更好。

韓旭稱，2018年女籃世界盃，中國對陣美國，大家都說她是「橫空出世」「小菜鳥」，發揮得還不錯。她並沒有把對方當成美國隊，而是在閱讀防守，忘記了外界聲音，只是專注在球場上享受比賽。

此次回到WNBA後首秀，讓她印象深刻。當時她投進了一個3分球，出手一瞬間，隊友也示意有空位機會。但她沒有想太多，直接出手了。

在球場上不能猶豫，當然，隊友機會更好的話，會選擇傳球。

韓旭透露，日常訓練和比賽之餘，她會錄一些Vlog，記錄這裡珍貴的日子。她的業餘愛好是畫畫，喜歡在iPad上畫。也很喜歡花花草草，會買花來裝飾公寓，覺得很溫馨。有時間也會看WNBA比賽學習一下。

被問到一路走來，什麼力量在背後支持著她前行？韓旭說：「我想成為最好的自己！」上小學時，老師讓大家在黑板上寫出願望。她就在最高的地方寫下「籃球明星「四個字。

來到WNBA是很不容易的事，現在疫情比較危險，還包括語言障礙、人身安全等問題。但她想看看在最高舞台上，能處在什麼位置，成為什麼樣的球員，想成為最好的。