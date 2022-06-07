艾爾布雷漢姆（Mohamed Ahmed Irbriham）貼心的幫老婆梳頭髮

2年前，一對相識僅4天就火速結婚的「嬤孫情侶」轟動網路平台，小倆口甚至被邀請上電視節目公開分享房事日常，自曝初夜超奢侈的用了整條潤滑液，更直言「隔天無法好好走路」，整段對話讓網友聽了臉紅心跳。後來新冠疫情爆發，兩人被迫分隔兩地，如今牛郎織女終於同居，小男友更時常拍影片上傳大曬恩愛。

根據《每日鏡報》(The Mirror)報導，英國一名82歲阿嬤瓊斯（Iris Jones）與小45歲埃及男友艾爾布雷漢姆（Mohamed Ahmed Irbriham）透過臉書相識，秒墜入愛河的兩人越聊越起勁，遠距離戀情在他們身上似乎不成考驗，衝動之下決定揭開廬山真面目，沒想到見到彼此竟意外對味，短短4天便天雷勾動地火，毫不猶豫攜手共度餘生。

爾後經歷大流行期間，兩人被迫分隔兩地，如今隔了1年才終於相聚。小男友艾爾布雷漢姆甚至迫不及待經營Youtube頻道，大方分享逛超市、幫另一半吹頭髮、做家事等日常，完全不在意他人眼光，彷彿詔告世界「老少配就是讚」。最新上傳的影片可以看到，他們躺在沙發上欣賞英國女王「白金禧」（Platinum Jubilee）盛會，陶醉又甜蜜的模樣羨煞所有網友。

他們躺在沙發上欣賞英國女王「白金禧」（Platinum Jubilee）盛會