職業網球進入草地賽季，台灣女將詹詠然、詹皓晴姊妹檔前進英國諾丁漢女網賽，妹妹詹皓晴今天（7日）於女雙16強賽出擊，和日本搭檔青山修子以6比1、7比5解決波蘭羅索絲卡（Alicja Rosolska）／紐西蘭蘿特菲（Erin Routliffe），台日組合收下今年合作首場草地賽事勝利、晉級8強。

詹皓晴與青山修子是諾丁漢女網賽雙打第3種子，繼4月份德國斯圖加特女網賽後，再度對上羅索絲卡／蘿特菲這對組合，首盤台日組合展現強大壓制力，一口氣連下5局，第6局羅索絲卡／蘿特菲終於保發成功、拿下1局，但第7局詹皓晴與青山修子再度收下，也取得一盤領先。

第二盤一開始詹皓晴／青山修子首個發球局被破，陷入0比2落後，兩人很快振作起來，第3局立刻回破對手，雙方纏鬥到5比5平手後，台日組合於第11局再度破發，取得6比5聽牌，隨後在自己的發球局先掉1分後連贏4分鎖定勝利，取得交手2連勝。

詹詠然這一站繼續與澳洲選手絲托索（Samantha Stosur）搭檔女雙，兩人首戰希臘莎卡芮（Maria Sakkari）／克羅埃西亞薇基奇(Donna Vekic)，若詹家姊妹都能各自通過前兩輪考驗，就有機會在4強過招。