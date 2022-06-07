確診者死亡，遺體被迫24小時內火化的爭議延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7日）表示，「有些人誤解24小時內要快速火化，也不是說這樣做是錯的，只是我們沒有明寫，但沒有錯」。藥師林士峰晚間在臉書貼出公文，直指去年7月2日，「立法院做成決議要求行政院明確規定，遺體是否須於24小時內火化處理」，網友看完都怒了，大罵「陳時中還裝傻」。

林士峰在臉書貼文表示，「110年7月2日，立法院做成決議要求行政院明確規定，遺體是否須於24小時內火化處理」，隨文附上立法院通過的決議文件，清楚寫著「中央流行疫情指揮中心應儘速改善每日確診死亡數據所生之爭議，並明確規範因染疫致死之遺體相關處置辦法，包含提供相驗過程所需之防護裝備、配套措施，以及明確規定遺體是否須於24小時內火化處理」。

雖然立法院有這項決議，但林士峰無奈表示，「然後........就沒有然後了」。此篇文章一發出，立刻引起網友討論，有人痛批，「陳時中還裝傻」、「沒有立案，卻可以執行，法條來源都沒有，這個國家可以這樣亂搞！無辜的民眾情何以堪！」、「這是直接把立法院當空氣吶！」、

也有網友直言，「民進黨指揮中心明明去年說因新冠肺炎死亡的遺體，要24小時內火化遺體，現在卻裝傻，否認沒有說過，民進黨真是台灣社會最大亂源！」、「政策反覆還裝死！」