新加坡當局表示，它今年較往年提早面臨登革熱疫情「緊急情況」。專家研判，星國疫情與氣候變遷緊密相關，在暖化趨勢下，未來數年內全球各地都可能爆發類似危機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，往年星國登革熱高峰通常自6月1日開始，不過星國衛生部發言人表示，今年「截至5月28日，已通報約1萬1670件登革熱案例，其中約10%需要住院治療」，感染人數遠超過2021年全年通報的5258例。

星國內政部長陳國明（Desmond Tan）指出，今夏感染人數「絕對會加速上升，現在已進入我們必須應對的緊急情況階段」。

專家說，近期的極端天氣導致星國疫情惡化。隨著越來越多國家經歷長期炎熱天氣和有助蚊子繁殖和病毒傳播的雷雨，其他地方也可能出現類似問題。

登革熱會引發類似流感的症狀，如高燒、劇烈頭痛和身體疼痛。在極端情況下，甚至可能導致患者出血、呼吸困難、器官衰竭甚至死亡。

世界衛生組織（WHO）在2022年1月發布的全球登革熱報告中說：「這種疾病已遍及全球100多個國家」，且「在過去50年裡，病例數增長了30倍」。

根據世衛統計數據，2019年全球出現創紀錄的520萬件登革熱病例，單是在亞洲，疫情就導致數千人死亡。

星國史上最嚴重的登革熱疫情則發生在2020年，當時共通報3萬5315件病例、28人病故。

由於今年的登革熱旺季才剛開始，專家和醫師警告，病例數很可能會刷新紀錄。

儘管星國每年花費數千萬美元，在全島噴灑殺蟲劑、推動滅蚊宣傳活動，甚至利用實驗室培育基因改造蚊，以設法減少蚊子數量，但登革熱感染人數和蚊子數量仍是有增無減。

隨著氣候變遷加劇和地球升溫，茲卡病毒（Zika virus）、屈公熱（Chikungunya）和登革熱等蚊媒疾病可能繼續傳播，並對人類健康與福祉產生更大影響。

專家強調，眼前的關鍵是官員和政策制定者是否會看到蚊媒疾病對人類健康的影響，並採取行動延緩暖化速度，同時設法應對氣候變遷後果。

新加坡管理大學（Singapore Management University）氣候科學家周祥龍（Winston Chow）說，「不斷改變的環境條件正推升蚊子的繁殖率。除非氣候緊急情況有所改善，否則完全消除登革熱將變得更加困難。長遠來看，新加坡將面臨一場辛苦硬仗。」