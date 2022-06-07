台灣上市櫃公司在海外、大陸賺飽飽！金管會證期局副局長蔡麗玲7日公布上市櫃2022年首季海外、大陸投資、獲利成績單，截至2022年第一季止，1,282家赴海外投資的上市櫃公司投資獲利2,959億元、較去年同期增加271億元，創近十年新高，而1,198家赴陸投資的上市櫃今年首季投資利益達938億元，雖較去年同期少了137億元，但還是寫下近十年同期次高。

蔡麗玲指出，2022年第一季上市櫃投資利益達2,959億元，主要來自上市公司的2,902億元、上櫃公司的57億元，合計利益2,959億元，整體較去年同期增加271億元。她分析，上市公司較去年同期獲利增加304億元，主要來自「航運業、半導體業及電子零組件業」三大產業的挹注，因貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加所致。

就海外累計投資金額來看，截至今年第1季止，上市櫃累計7兆3,234億元，較去年底增加1,708億元，蔡麗玲指出，主要是併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

上市櫃公司西進的成績也不錯。蔡麗玲指出，今年首季上市公司櫃大陸投資利益達938億元，整體較去年同期雖然減少137億元，但仍排近十年同期次高。她分析，上市公司投資利益較去年同期減少137億元，主因塑膠工業、水泥工業及橡膠工業，受原物料價格上漲影響所致。

上市櫃今年首季大陸投資收益累計匯回金額達5,979億元，占累積原始投資金額2兆5,844億元的23.13％。蔡麗玲指出，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

赴陸投資的上市櫃則有1,198家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,653家之72.47％，較去年底淨減少10家。蔡麗玲指出，去年也是淨減少十家，今年沒有比較多，減少因素是個別公司考量，有些是因為在大陸競爭激烈，營運狀況不好，業務需求股權出售。