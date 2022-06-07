大陸女星孫儷2011年因演出古裝夯劇《後宮甄嬛傳》爆紅，而她也是圈內難得的養生達人，早睡早起、熱愛食補和泡腳等，獨特的保養術備受粉絲推崇；不過近日有網友批評孫儷養生後外表越來越衰老，引起熱議。

孫儷工作室6日晚間在抖音上傳一支影片，主題為孫儷坐在家中與兩個孩子談養生，她頻頻丟出「每天要喝？」、「萬物生長靠什麼？」、「肺熱要吃什麼水果」等健康型問題，孩子們都能對答如流，看來已在孫儷的耳濡目染下，習得養生的觀念。

不少網友都認為孫儷的臉蛋老很多。（圖／抖音@孫儷工作室）

許多網友批評孫儷的眼睛太凸，養生人設似乎崩塌。（圖／抖音＠孫儷工作室）

雖然在家裡拍片，孫儷還是有稍微打扮，戴著耳環、戒指，身上共有5件珠寶，閃亮到令人很難不注意；不過，有網友孫儷再怎麼注重養生，似乎也抵擋不住歲月的衝擊，紛紛留言批評：「覺得她有點養生過度了，最近感覺老的不行不太喜歡」、「再保養，長得看起來老了很多」、「養的眼睛都鼓出來了」、「感覺腮幫子那裡好奇怪」、「好像有刻薄相了」、「太恐怖了，越養生越老呢」、「儷姐你眼睛怎麼了？你以前好美」、「是不是得甲亢」。

但也有另一批網友留言緩頰：「她是明星少有沒整過的，這年齡已經很年輕了」、「也四十歲了，評論區只允許自己老不允許明星老」、「誰不會老！真實的孫儷」、「身體健康最重要」。