岡山秀泰影城試營運6／8(三)至6／10(五)首三日推出「電影票只要100元」活動。（柯宗緯攝）

岡山樂購廣場6月8日起試營運，總席數超過1400席，擁有13個廳，其中包括一座斥資超過三千萬，結合最新雷射4K放映之南高屏地區最大「超級巨幕廳」。（柯宗緯攝）

有影迷特地穿充氣「暴龍裝」搶看電影，直呼「超過癮」。（柯宗緯攝）

影城為防止電影被偷盜拍、盜錄，要求入場觀眾必須將手機裝在密封袋內，再出動保全全場緊盯，確保滴水不漏。（柯宗緯攝）

秀泰集團總經理廖偉銘指出，秀泰集團看好並深耕高雄市場，除去年已開幕的台鋁秀泰、8日試營運的岡山秀泰、預定今年第4季營運的秀泰夢時代據點，未來還將再增開2個影城據點。（柯宗緯攝）

高雄岡山秀泰影城明起試營運，今晚有《侏羅紀世界：統霸天下》特映會，現場座無虛席。特別的是，影城為防止電影被偷盜拍、盜錄，要求入場觀眾必須將手機裝在密封袋內，再出動保全全場緊盯，確保滴水不漏，而有影迷特地穿充氣「暴龍裝」搶看電影，直呼「超過癮」。

岡山秀泰影城總席數超過1400席，擁有13個廳，其中包括一座斥資超過三千萬，結合最新雷射4K放映之南高屏地區最大「超級巨幕廳」，將提供南台灣消費者最震撼磅礡及身歷其境的影視饗宴。

今晚「超級巨幕廳」舉辦《侏羅紀世界：統霸天下》，除了幸運民眾搶先一睹電影外，也特別邀請醫護人員參與。有3名超級粉絲的街舞男子，特地結伴來看，其中1人身穿充氣暴龍裝現身，相當吸睛，3人還擺出電影經典pose，男主角馴服迅猛龍「小藍」的場景。

秀泰集團總經理廖偉銘指出，秀泰集團看好並深耕高雄市場，除去年已開幕的台鋁秀泰、8日試營運的岡山秀泰、預定今年第4季營運的秀泰夢時代據點，未來還將再增開2個影城據點。

廖偉銘表示，預估岡山秀泰每年營業額約落在1.5億元到1.8億元，每年可吸引約在75萬人次到90萬人次的觀影人次，而高雄有多家連鎖電影院，他說秀泰沒有要特別搶攻多少市占率，而要以做舒適的觀影體驗優勢勝出。

岡山秀泰影城試營運6／8(三)至6／10(五)首三日推出「電影票只要100元」活動，限當天現場購票，每人每次限購4張，數量有限售完為止，三天預計將可售出超過20000張電影票。