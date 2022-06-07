女版的工具人和ATM？有正妹在臉書分享自己的前男友誇張行徑，她表示常和男友為了小事吵架，但是引發分手的原因是，她在男友身上花了79萬元，包含男友公司需資金周轉、員工薪水發不出、公司租金，甚至男友家的租金與生活用品開銷都是她出的，但是這樣的付出卻被視為「理所當然」，因此心寒的提出分手。

一名正妹在臉書社團「匿名公社」發文，她抱怨男朋友生活習慣不好，自己總是受害的那一個，她表示男友睡覺愛跟她搶棉被，2人時常為這種事小吵，甚至也不滿男友愛睡醒後就是拿手機看漫畫、新聞、玩遊戲，偶爾抱著她時，只有3至5秒敷衍過去，另外，她也提到不能忍受男友愛抽菸，洗完澡後還會殘留菸味讓她非常不滿。

正妹出錢資助男友公司及生活大小事，卻只得到男友家回應「這是理所當然」超心寒。（示意圖/shutterstock）

但是，最讓正妹過意不去的是，她認為自己只是談個戀愛，卻拿出所有的積蓄幫忙男友，她表示與男友在一起7個月，一開始男友稱公司資金周轉需要10萬元，半個月後又提員工薪水發不出來、公司租金付不出來，她又掏了20萬元，過沒幾天，男友積欠外包商貸款未繳、吊車錢未給，再加上原本住家房租、水電、管理費、男友媽媽的電話費，以及其它生活用品費用，前後加總已經拿出79萬元幫忙，然而這些都變成了男友媽媽嘴中的「理所當然」。

但是在一次與男友爭吵過程中，被男友媽媽大吼「要不要臉啊！在別人家還這樣？誰拿出錢來幫我兒子幫我家，我就挺誰啦！」，這一次讓她徹底的心寒，她還抱怨為了男友家的付出，連自己的房租、電話費、健保費都積欠著，有次她生病不舒服想看醫生，卻被男友回「我帶妳去XX廟拜拜就好了」，她表示自己的真心對待的愛情，卻是這樣的回應，但她也大罵自己「那麼愛賭人性，是自己活該」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「女版的工具人和ATM」、「你就只是跑友啊，還看不清嗎」、「跑友兼銀行」、「加油，慢慢的開始把錢拿回了，然後離開吧！」、「再不走，錢就被花光」、「妳有能力養活自己，過更好的生活」、「佩服，這樣還不醒」、「其實已經不愛了，妳還在糾結什麼」；面對網友的回應，原PO也表示「錢拿不回來了，但我也已經離開了」。

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