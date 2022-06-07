大陸國台辦主任劉結一7日出席「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」開幕式上致詞時表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志。不論台海形勢如何變幻，統一進程始終向前推進。當前兩岸關係面臨新一輪緊張，根源是「台獨」分裂和外部勢力勾連作亂。他強調兩岸關係好，台灣才會好。廣大台灣同胞要抓住大陸新發展階段的機遇，成為兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。

劉結一表示，本次「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」的主題是「歷史新方位與中華民族偉大復興」，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，與台灣同胞一道牢牢把握兩岸關係新的歷史方位，攜手同心推進祖國統一、民族復興。

根據中國台灣網引述劉結一表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志。不論台海形勢如何變幻，祖國統一進程始終向前推進。

他指出，當前兩岸關係面臨新一輪緊張，根源是台獨分裂勢力和外部勢力勾連作亂。民進黨不斷編織種種台獨謬論，煽動民粹，打壓愛國統一力量，破壞兩岸交流合作，製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。

而外部勢力不斷炒作「台灣地位未定論」，推動「台灣問題國際化」，頻頻向台灣出售武器，要求台灣發展後備軍力，險惡用心就是慫恿台獨勢力為其賣命，毫不掩飾地要把台灣武裝成「豪豬」，甚至揚言炸毀台灣的重要企業。是要以台胞利益福祉甚至生命為代價，給台灣同胞帶來巨大傷害。

劉結一表示，始終盡最大努力爭取和平統一，維護包括台胞在內的中華民族整體利益。兩岸同胞有充分的智慧和能力攜手實現祖國和平統一，堅持推進兩岸關係和平發展、融合發展，為台灣同胞做好事、辦實事、解難事。

他表示，希望大家繼續秉持民族大義，引導廣大台灣同胞特別是青年一代，認清統一是福、分裂是禍、分裂絕不可能得逞，願與大家深入探討兩岸關係和民族未來，推動兩岸關係走向祖國統一的美好未來。